Štajerska okronana za najboljšo vinsko regijo v Evropi

Štajerska, ki jo je za najboljšo vinsko regijo okronala organizacija European Best Destinations, je premagala več kot 90 vodilnih vinskih območij iz držav, kot so Francija, Italija, Španija, Portugalska, Nemčija, Avstrija, Madžarska, Grčija in Gruzija. Regije so ocenjevali na podlagi različnih meril, med drugim raznolikosti sort grozdja in vinskih slogov, števila vinskih kleti, degustacijskih prostorov in vinskih sob, lepote pokrajine, trajnosti ter dostopnosti, piše Euronews.

Vinska regija Štajerska FOTO: Shutterstock

"Štajerska predstavlja natanko to, kar današnji popotniki po Evropi vse bolj iščejo: pristnost, izjemno pokrajino, stoletno vinsko kulturo, vrhunsko strokovno znanje in predvsem zelo močno regionalno identiteto," je dejal Maximilien Lejeune, direktor organizacije European Best Destinations. "Od najstarejše trte na svetu v Mariboru do zgodovinskih vinskih kleti na Ptuju, od vinskih cest in vinogradov do ljudi, ki ohranjajo te tradicije pri življenju; vino tukaj pomeni veliko več kot le izdelek."

Med prvimi še Italija, Španija in Avstrija

Na drugo mesto se je uvrstila italijanska regija Langhe-Roero-Monferrato, pri kateri je organizacija kot razloga za obisk izpostavila sorto rdečega grozdja nebbiolo in tartufe, še posebej jeseni. Tretje mesto je pripadlo Ribeira Sacra v Španiji, ki jo opisujejo kot "eno najbolj dramatičnih vinskih pokrajin v Evropi", s terasami, vklesanimi v stene kanjonov rek Sil in Miño.

Ribeira Sacra v Španiji FOTO: Shutterstock