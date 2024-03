Stanovanje Karla Lagerfelda gre na dražbo

Stanovanje v velikosti 260 kvadratnih metrov ima 50 kvadratnih metrov veliko garderobo in ga je Karl Lagerfeld popolnoma preuredil v futurističnem slogu z betonskimi tlemi in deli iz peskanega stekla, je povedal Thomas Jousselin , odgovoren za prodajo.

Trisobno stanovanje se nahaja v stavbi iz 17. stoletja na ulici Quai Voltaire ter ima pogled na Seno in muzej Louvre. Dražili ga bodo 26. marca pri pariški trgovinski in industrijski zbornici.

Nemški modni oblikovalec Lagerfeld (1933–2019) je klasičnim oblikam vdihnil novo življenje in modo zapeljal v nove smeri. S svojimi spektakularnimi kreacijami in revijami za Chanel, Fendi in lastno znamko je imel velik vpliv na svet mode. Bil je fotograf ter kostumograf v gledališču in operi. V stanovanju v Parizu, ki ga bodo ponudili na dražbi, je živel približno deset let do svoje smrti leta 2019.