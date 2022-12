Ste oblekli svoj 'grd' božični pulover?

Vsak tretji petek v decembru je okronan za dan "grdih" božičnih puloverjev. In to je danes! Ste oblekli svojega ali se sprašujete, kaj "grdi" božični puloverji sploh so? Gre za puloverje, ki se marsikomu sploh ne zdijo grdi, pač pa le praznični – okrašeni so namreč z različnimi "božičnimi" motivi, kot so severni jeleni, zvončki, kraguljčki, Božički, snežinke, razne sladkarije ...

Prvi puloverji z božično tematiko so se pojavili okoli leta 1950. Proizvedeni so bili masovno in čeprav so bili že takrat relativno priljubljeni, je ta edinstveni kos oblačila obliko, v kakršni ga poznamo danes, dobil precej pozneje. Nekoliko bolj priljubljen je začel postajati šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, potem ko se je pojavil v različnih "TV-sitcomih". Tako imenovan "pulover z zvončkom" je imel sloves elegantnega prazničnega oblačila, okrašen pa je bil s številnimi okraski in vzorci, vključno z božičnimi sladkarijami, škratki, darili, severnimi jeleni, Božički in drugimi prazničnimi okraski. Čeprav je težko točno določiti, kdaj so zabave z "grdimi božičnimi puloverji" postale priljubljene, se za njihov rojstni kraj šteje Vancouver. Prav to kanadsko mesto naj bi namreč v dvorani Commodore Ballroom gostilo prvo, torej originalno "božično zabavo z grdimi božičnimi puloverji".

Dva moška sta leta 2002 prišla na idejo, da bi zabavo z neokusnimi prazničnimi puloverji organizirala z namenom, da bi zbrala denar za zdravljenje raka svojega prijatelja. Ker je zabava požela veliko uspeha, so podobna druženja hitro postala zelo priljubljena. Zabave z grdimi puloverji so od majhnih prazničnih srečanj prešle v velike dogodke, večkrat tudi v podporo dobrodelnosti, poročajo ameriški mediji. Danes so zabave in tekmovanja, no, zlasti v Ameriki, eden od vrhuncev zimske sezone, saj ljudje kar tekmujejo v tem, kdo bo našel najbolj "zanimiv" modni kos. Velik vpliv na nošenje puloverjev gre seveda pripisati tudi družbenim omrežjem, ki so gotovo imela vpliv na hitro širjenje trenda. Šlo je celo tako daleč, da svet vsak tretji petek v decembru praznuje dan "grdih božičnih puloverjev", letos je padel na 16. december. Puloverji priljubljeni tudi v Sloveniji Njihova priljubljenost pa je dosegla tudi Slovenijo. Ideja o zabavi z "grdimi" božičnimi puloverji se je tako leta 2018 na primer rodila tudi v Kinu Gledališču Bežigrad. Takrat se je ta dogodek izkazal za zelo uspešnega, zato so ga leto za tem ponovili. "Tako se je sedaj razvila neka oblika tradicije, s katero želimo naše obiskovalce razveseliti vsak december," pravijo v kinu. "Za nas 'grd' božični pulover pomeni čim bolj kičast, bleščeč pulover z nešteto božičnimi vzorci ter neobičajnimi barvnimi kombinacijami, ki v omari čaka samo na posebne priložnosti, kot je tudi naša 'Ugly Christmas Sweater' zabava, ki bo letos v nedeljo, 25. decembra, ob 19. uri," še pravijo in dodajajo, da bodo vse obiskovalce v "grdih" puloverjih, ki si bodo prišli ogledat božično klasiko, film Sam doma, nagradili z brezplačno pokovko. "Izmed vseh bomo izbrali top 3 najgrše puloverje, njihovim lastnikom pa podelili filmske darilne bone," so še dodali. Nekateri so se celo odločili, da bodo v zabaven trend vključili svoje hišne ljubljenčke.

