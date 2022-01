Tudi zlate ribice so domače živali, zato jim morate zagotoviti najboljše življenjsko okolje, opozarja francoski proizvajalec akvarijev. Strokovnjaki že dlje opozarjajo, da ribice v okroglih akvarijih trpijo in trdijo, da je to zloraba živali. Francoski proizvajalec akvarijev se je prav zato odločil, da bo takšne akvarije prenehal izdelovati.