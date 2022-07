Število tigrov v naravi za 40 odstotkov višje od ocen

Mednarodna zveza za ohranjanje narave je s povečanjem opazovanja divjih živali ugotovila, da je na svetu 40 odstotkov več tigrov, kot so sprva mislili. V divjini se tako trenutno sprehaja približno 6000 tigrov, še vedno pa spadajo med ogrožene vrste.

Menijo, da se v naravi sprehaja med 3726 in 5578 tigrov, kar je 40 odstotkov več, kot so kazala zadnja predvidevanja iz leta 2015. Skok v številu je posledica izboljšanega spremljanja te vrste, na zvezi pa domnevajo tudi, da je populacija stabilna ali narašča. Projekti varstva naravnih habitatov so tudi pokazali, da je mogoča popolna obnova populacije tigrov. "Dokler se izvajajo programi, ki tigre ščitijo, je obnova njihove populacije mogoča," so povedali na organizaciji.

icon-expand Malajski tiger Eko FOTO: Enex

Glavne grožnje tigrom zaenkrat predstavlja krivolov odraslih in mladih tigrov, pa tudi uničevanje njihovega naravnega okolja za namene kmetijstva ali naseljevanja ljudi. Temu bi pomagalo širjenje in povezovanje varovanih območij in ustrezno urejanje teh območij. Veliko sloni tudi na lokalnih skupnostih. Tudi Svetovni sklad za naravo opaža, da se je število tigrov po več kot stoletnem padcu začelo zviševati. Najbolj ogroženi so v Indiji, Nepalu, Butanu, Rusiji in na Kitajskem. Rdeči seznam z ogroženimi vrstami vedno daljši Spodbudno novico je zveza za ohranjanje narave sporočila skupaj s posodobitvijo njihovega rdečega seznama, ki je najobsežnejši vir informacij o svetovnemu statusu ohranjenosti rastlin, živali in gliv. Rdeči seznam ogrožene vrste uvršča v osem skupin. V najnovejši posodobitvi se je na njem znašlo 47.517 ogroženih vrst, od tega 41.459 vrstam grozi izumrtje. 9.065 vrst s seznama je kritično ogroženih, 16.094 ogroženih, 16.300 pa uvrščenih med ranljive. Podatke so začeli nanj uvrščati leta 1964, od takrat pa sta že 902 vrsti s seznama izumrli, 82 vrst na seznamu pa velja za izumrle v njihovem naravnem okolju. A če so podatki o številu nekaterih vrst spodbudni, pri drugih ni vse tako rožnato. Na seznam se je namreč spet uvrstilo tudi nekaj novih vrst. Med ogrožene živalske vrste zaradi podnebnih sprememb in uničevanja habitata tako sedaj spada metulj Selitveni monarh. "Današnja posodobitev rdečega seznama poudarja krhkost čudes narave," je ob tem dejal generalni direktor IUCN Bruno Oberle.

icon-expand Naravna populacija se je v zadnjem desetletju zaradi uničevanja gozdov skrčila od 22 do 72 odstotkov, so povedali na zvezi. FOTO: AP

Ta vrsta metulja se zaradi parjenja vsako leto seli čez tisoč kilometrov iz Mehike do Kalifornije in obratno. Naravna populacija se je v zadnjem desetletju zaradi uničevanja gozdov skrčila za od 22 do 72 odstotkov, so povedali na zvezi. Metulje ogrožajo tudi pesticidi in herbicidi, pa podnebne spremembe, zaradi katerih se pojavlja vse več požarov, poplav in vročinskih valov. "Že če bi samo bolj pazljivo uporabljali umetna gnojila, bi si vrsta lahko opomogla," je prepričana glavna ocenjevalka števila selitvenih monarhov Anna Walker. Prav tako izumrtje grozi vsem 26 vrstam jesetrov, podolgovatim ribam. Kritično ogroženih je 17 vrst, ena izmed njih je v naravi že izumrla. Te vrste rib se je v preteklosti lovilo zaradi njihovega mesa in kaviarja.