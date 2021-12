Koroški ansambel Štirje kovači se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov

Štirje kovači, ki jih je zdaj v resnici že sedem, so se po letu in pol prizadevanj tudi uradno vpisali v knjigo rekordov. "254 dokumentov smo morali predložit za tale certifikat," pojasnita Franc in Hermina Šegovc. Potrdilo so prejeli ta teden in povedali, da je to zanje "velika pika na i".

Ansambel si je pred skoraj sedmimi desetletji ime nadel po delu, ki so ga člani opravljali, v tem času pa je izdal preko 800 pesmi. Uspešnica Kam le čas beži je bila proglašena celo za vižo stoletja. A ta v nasprotju s splošnim prepričanjem sploh ni nastala ob misli na starost, temveč takrat, ko je Franc Šegovc pesmi pisal dolgo v noč. "In mi je časa zmanjkalo, treba je bilo iti spat, delo pa še ni bilo dokončano," pojasni vodja ansambla in ustanovni član.

V letih, ki so sledila, se jim je kot pevka pridružila tudi Šegovčeva soproga, za katero ta 11 let sploh ni vedel, da zna peti. Del ansambla je tako že pol stoletja: "V ansamblu bom drugo leto imela zlatega abrahama, to se pravi 50 let. Ali naj zaploskam?" se pošali Hermina Šegovc.

In prav na aplavz se nanašajo tudi njune želje za prihodnost: da bi lahko kmalu zopet navduševali publiko na koncertih v živo.