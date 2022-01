Stran iz stripa o Spider-Manu prodana za 3,4 milijona dolarjev

Prodajni rekord za strip pa trenutno nosi Spider Man. Izvod stripa Amazing Fantasy št. 15 iz leta 1962 so septembra lani prodali za 3,6 milijona dolarjev.

V zadnjem času so stripi in njihovi junaki zelo iskani. V začetku meseca so na dražbenem portalu Comic Connect za skoraj pol milijona dolarjev prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku Hulku, ki sta jo leta 1962 izdala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby.