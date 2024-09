Stranka piva gre na volitve: ji bo uspel preboj v parlament?

Ali bo usodo Avstrijcev odslej krojila tudi Stranka piva? Začelo se je kot šala, zdaj pa si njen prvak, ki je sicer glasbenik, želi resnejše politike. Naše severne sosede v nedeljo čakajo parlamentarne volitve in nekatere javnomnenjske ankete kažejo, da se bo leva Stranka piva uvrstila v parlament, kjer bi lahko odločilno vplivala na oblikovanje naslednje avstrijske vlade. Nikomur ničesar ne dolgujemo in to v politiki pomeni najlažji nahrbtnik, pravi predsednik stranke, ki si želi dveh povsem novih ministrstev. Katerih?