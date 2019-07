Strip o Garfieldu proslavil 15.000. izdajo

Garfield je sicer znan kot nergajoč in len maček, ki rad leži na okenski polici in lenari, obožuje lazanjo in pico, sovraži pa ponedeljke in lovljenje miši. Skupaj s svojim lastnikom in psom Odijem domuje v majhni newyorški ulici, njegovo življenje pa je polno prikupnih in zabavnih prigod in nesreč.