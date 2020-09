Strokovnjaki opozarjajo pred Instagramovimi profili z obdelanimi fotografijami zvezdnic

Na Instagramu so se začeli pojavljati profili, ki so polni fotografij zvezdnic. A te fotografije niso običajne podobe zvezdnic, kot smo jih vajeni. Ne, Instagram so začele preplavljati fotografije, na katerih so (že tako zelo lepe) zvezdnice obdelane do skoraj neprepoznavnosti. Od kod ideja, da so to najnovejši lepotni standardi, ni jasno, se pa številni sprašujejo, čemu takšne obdelave fotografij. Med drugim je to enako vprašanje na Twitterju zastavila tudi urednica The New York Times Magazina. "Obstaja trend med estetskimi Instagramovimi profili – admini vzamejo običajno fotografijo zvezdnikov in jo obdelajo s pomočjo določenih aplikacij. Ženske, ki so zelo lepe, dobijo nek generičen Instagramov videz: polne ustnice, tanek nos, ekstremno bele zobe," je zapisala Iva Dixit , ki je fotografije označila za izjemno depresivne. Pravi, da fotografije predstavljajo nerealen videz ljudi, ki spominjajo na robote oziroma androide.

Med fotografijami so se tako znašle zvezdnice, kot so Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Meghan Markle, Rihanna in številne druge. Nekateri od teh profilov imajo izjemno veliko sledilcev, od 53 do 179 tisoč. Nekateri profili pa imajo v opisu celo zapisano, da jim za plačilo lahko vsakdo pošlje svojo fotografijo, če želi biti videti kot zvezdnice na njihovih objavah. In čeprav admini profilov ne pojasnjujejo, zakaj to delajo, ima eden od profilov v opisu zapisano: "Rad/a urejam fotografije za zabavo. Če ti ni všeč, me ne spremljaj več."

Psihologi: Da najstnice obdelujejo svoje fotografije, je 'nova realnost'

Že pred leti so se pojavile polemike, kako zelo toksično okolje so lahko družbena omrežja za mlada dekleta, ki se še razvijajo in spoznavajo. Najstnice se prevečkrat primerjajo z zvezdnicami, za katerimi stoji cela vojska profesionalcev (od frizerjev, umetnikov ličenja do stilistov in seveda pri mnogih tudi kar nekaj lepotnih kirurgov). Psihologinja Pippa Hugo opozarja, da je urejanje fotografij mladih deklet postala"nova realnost". Dodala je, da bi kar devet od desetih najstnic z veseljem spremenilo svoj videz – nekatere bi raje bile bolj vitke, druge si želijo manjšega nosu in podobno.

Isabelle Witheley, fotografinja in raziskovalka, ki je v zadnjih nekaj letih opravila veliko intervjujev z dekleti, starimi od 13 do 18, je za The Guardiandelila svoje izkušnje. Isabelle namreč raziskuje, kako družbena omrežja vplivajo na mlada dekleta. "Za dekleta te starosti bi bilo izjemno nenavadno, če bi objavila fotografijo, ki ni niti malo urejena,"je povedala Isabelle in dodala, da je takšno početje med dekleti nekaj normalnega in da je za njih to"javna skrivnost".Pravi, da vsi vedo, da vsi to delajo, a nihče tega ne prizna. Rezultat takšnega obnašanja je seveda zelo velika škoda za mlade, ki se predvsem kaže na njihovi samozavesti, saj se nenehno primerjajo z manekenkami, igralkami in drugimi zvezdnicami. Isabelle pravi, da so se dekleta že navadila, da imajo na svojih družbenih omrežjih nekakšen 'alter ego sebe', podobo, kakšne si v resnici želijo biti. Vedno več je tudi študij, ki dokazujejo, da so družbena omrežja izjemno škodljiva za psihično zdravje mladih deklet, še piše The Guardian.