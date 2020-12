Študija: Aplikacije za zmenke ne uničujejo ljubezni

To je okrepilo skrbi o vplivu na to, kako vzpostavljamo ljubezenske odnose in trajne zveze. Večina medijev po besedah raziskovalke z ženevske univerze Gine Potarca trdi, da imajo aplikacije negativne posledice na kakovost odnosov. "Vendar pa za zdaj ni nobenih dokazov za to," je povedala.

Mobilne aplikacije so močno spremenile način srečevanja ljudi po svetu, v številnih državah pa postajajo najpogostejši način iskanja partnerja. Če je bilo na tradicionalnih spletnih straneh za iskanje ljubezni treba podrobno opisati svoje lastnosti, sodobne aplikacije za zmenke, kot sta Tinder in Grindr, večinoma temeljijo na ocenjevanju fotografij.

Za študijo so uporabili raziskavo o družinah, ki jo je leta 2018 izvedel švicarski statistični urad. Analizirali so odgovore več kot 3000 ljudi, ki so bili v zvezi in so partnerja našli v zadnjem desetletju.

Študija univerze v Ženevi je pokazala, da so pari, ki so se spoznali prek aplikacije, bolj naklonjeni skupnemu bivanju kot tisti, ki so se spoznali v živo. Prvi so izražali tudi večjo naklonjenost temu, da bi imeli otroke.

Raven zadovoljstva z odnosom je bila pri obeh skupinah enaka, so še ugotovili v študiji, objavljeni v znanstveni reviji PLOS ONE.

Potarca je povedala, da so te ugotovitve še posebej spodbudne v luči trenutnih razmer zaradi pandemije covida-19, ko številni ne morejo hoditi na zmenke v živo.