Zaradi vrtanja po nosu lahko zbolimo za pljučnico

Bakterija pnevmokok, ki povzroča pljučnico, se prenaša prek drobnih kapljic v zraku, na primer pri kašljanju ali kihanju obolelih oseb. Britanski znanstveniki pa so zdaj ugotovili, da se lahko bolezen širi tudi z dotikom, na primer nosu in rok, piše v znanstveni reviji European Respiratory Journal.

V raziskavi so skupini odraslih prostovoljcev na roke nanesli bakterijo, nato pa so si na različne načine brskali po nosu. Ne glede na to, ali so si po nosu vrtali s suhim ali vlažnim prstom, je bila možnost prenosa bakterije enaka. Razlika je bila le v količini bakterij, ki so jih prenesli, ta je bila namreč večja pri vrtanju po nosu z vlažnim prstom.

Študija je pokazala, da se bakterija lahko širi tudi prek rok in predmetov, kot so mobilni telefoni ali otroške igrače, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala ena od znanstvenic Victoria Connor.

Zaradi pljučnice na svetu letno umre 1,3 milijona otrok, mlajših od pet let. Tako je Connorjeva opozorila, da čeprav so v raziskavi sodelovali odrasli, ta velja predvsem kot opozorilo za starše.

Priznala je, da je prepričati otroke, da si nehajo vrteti po nosu, verjetno "misija nemogoče", lahko pa vseeno poskrbijo za dobro higieno rok ter redno čiščenje igrač in površin. Tako bodo namreč zmanjšali verjetnost širjenja bolezni.