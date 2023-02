Super Bowl oglasi razočarali z dolgočasnostjo

30-sekundni oglasni prostori med televizijskim prenosom letošnjega finala lige NFL so se letos prodajali za več kot 6,5 milijona evrov, v njih pa so nastopali številni znani obrazi. V oglasu za ameriške krofe Dunkin sta nastopila Jennifer Lopez in Ben Affleck , za ameriški mobilni operater je nastopal Bradley Cooper skupaj s svojo mamo, Steve Martin in Ben Stiller sta promovirala Pepsi, Adam Driver platformo za izdelavo spletnih strani, rocker Ozzy Osbourne ponudnika programske opreme, zvezdnika serije Kriva pota Bryan Cranston in Aaron Paul pa slan prigrizek. Kljub številnim zvezdnikom in vrtoglavih cenah so oglasi nekatere razočarali s svojo dolgočasnostjo.

Znani ameriški novinar Dan Rather je na Twitterju zapisal: "Sem edini gledalec, ki meni, da so to morda do danes najslabši Super Bowl oglasi?" Tvit je všečkalo več kot 37 tisoč ljudi, pod njim pa so številni izrazili strinjanje z novinarjem. "Vsak, ki skuša biti smešen, ni smešen." "Zelo so slabi, preveč razmišljujoči so." "Dobro si opazil, smeti so." "Letos so precej dolgočasni, niti enkrat se nisem nasmejala."

O oglasih, ki niso navdušili s svojo kreativnostjo, so pisali tudi nekateri tuji mediji. CNN je poročal, da se je sicer letošnja tehtnica nagnila k slavnim talentom, a glasne reklame pogosto niso imele pravega smisla, saj zvezdniki niso imeli prave povezave z izdelki, ki so jih promovirali. Za Variety je oglase komentirala podpredsednica kreativnega digitalnega omrežja Kai Deveraux Lawson, ki je dejala: "Mislim, da sem želela videti več. Veliko oglasov se je zanašalo na to, da bodo zvezdniki poskrbeli za humor, niso pa naslavljali trenutni duh časa."