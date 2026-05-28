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SuperClub je tista aplikacija, s katero bo tvoj naslednji obisk Supernove še boljši

Ljubljana, 28. 05. 2026 12.46 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Nakupovanje že dolgo ni več samo opravilo. Včasih je to hitra kava med sestanki, drugič lov na popolne superge, spet tretjič spontano popoldne s prijateljico, ko greš "samo malo pogledat". In prav na teh trenutkih temelji nova aplikacija SuperClub, ki obiskovalcem Supernove prinaša dodatne ugodnosti, nagrade in zabavno zbiranje točk.

SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, s katero lahko ob vsakem obisku zbiraš točke in jih nato zamenjaš za ekskluzivne ugodnosti, popuste in darila. Koncept je zelo preprost, zato ga boste kmalu vzeli za svojega. Bolj kot obiskuješ Supernovo, več koristi imaš od tega.

Prav vsak račun šteje

Najboljša stvar? Za zbiranje točk ne potrebuješ velikih nakupov. V aplikaciji preprosto fotografiraš račun iz katerekoli trgovine ali lokala v Supernovi in za vsakega prejmeš 30 točk, ne glede na vrednost nakupa. To pomeni, da lahko točke nabiraš praktično mimogrede: že ob jutranji kavi, hitrem obisku drogerije ali popoldanskem shoppingu.

Tudi obisk nakupovalnega središča Supernova te nagradi

SuperClub pa ne nagrajuje samo nakupov. Če se v Supernovo odpraviš zgolj na sprehod med trgovinami, ogled novih kolekcij ali preprosto po malo inspiracije, lahko v aplikaciji narediš check-in in s tem prejmeš dodatne bonus točke. Na izbranih dogodkih v Supernovi bodo obiskovalce čakale tudi posebne QR kode. Poskeniraš jih v aplikaciji in tako odkleneš dodatne točke.

Aplikacija, ki ne pozabi niti na tvoj rojstni dan

Ker imajo vsi radi majhna presenečenja, SuperClub poskrbi tudi za rojstnodnevno darilo v obliki dodatnih točk. Še en simpatičen bonus, ki te hitreje pripelje do novih nagrad.

Dodatne točke lahko pridobiš tudi tako, da v aplikacijo povabiš prijatelje. Ko se registrirajo, bonus prejmeta oba.

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Kaj lahko dobiš?

Zbrane točke lahko zamenjaš za:

- ekskluzivne popuste in kupone,

- promocijske izdelke Supernova,

- darilne kartice,

- ter druga posebna presenečenja.

Poleg tega aplikacija vključuje tudi nagradne igre, posebne akcije in aktualne informacije o dogajanju v nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji.

SuperClub je brezplačen in na voljo za Android ter iOS naprave. Preneseš ga lahko prek trgovin Google Play in App Store.

 

Naročnik oglasne vsebine je Supernova

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