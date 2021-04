Superge Kanyeja Westa na dražbi prodali za 1,5 milijona evrov

Raper Kanye West j e superge nosil na podelitvi grammyjev leta 2008. Takoj ko so bile ponujene na dražbi avkcijske hiše Sotheby's, so poznavalci ocenili njihovo pričakovano vrednost. Ta se je povzpela do milijona ameriških dolarjev (približno 830 tisoč evrov), sedaj pa se je izkazalo, da je dražba pričakovanja močno presegla. Končni znesek, ki ga je kupec odštel za superge, je namreč dosegel vrednost 1,5 milijona evrov.

Superge Nike Air Yeezy so tako postale najdražje prodane superge v zgodovini, iz hiše Sotheby's pa so sporočili, da so to tudi prve superge, ki so presegle neverjetno mejo milijon dolarjev. West jih je premierno nosil na 50. prireditvi ob podelitvi glasbenih nagrad, vendar ta model ni nikoli dosegel širše publike, saj do množične proizvodnje kasneje ni prišlo.

Čevlji v ameriški moški številki 12 (evropska 45–46, op. a.) so sedaj last podjetja RARES. Investicijska platforma svojim uporabnikom ponuja prodajo in izmenjavo superg, ki so del posebnih, omejenih izdaj in so posledično trgu težko dostopne. Ustanovitelj spletne trgovineGerome Sapp je v izjavi za javnost sporočil, da se je za nakup superg odločil zato, ker je s tem ''kupil del zgodovine.''