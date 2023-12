Švedska pošta že več kot stoletje zbira pisma Božičku.

Na pošti vsako leto izberejo nekaj pisem za muzejski arhiv, v katerem je trenutno približno 10.000 pisem z vsega sveta, pri čemer je najstarejše iz 90. let 19. stoletja. "So iz ZDA, Azije, nekaj jih je tudi iz Tajvana," je v Muzeju pošte v Stockholmu povedala Kristina Olofsdotter. V minulih letih so bili na vrhu seznama otroških želja igrače, hišni ljubljenčki in knjige. Tako je še danes, čeprav so bili otroci nekoč morda nekoliko skromnejši v svojih pričakovanjih. "V starejših pismih so otroci prosili za eno ali dve stvari, danes so seznami daljši," je povedala Olofsdotterjeva.

V številnih pismih, napisanih z otroško pisavo, so tudi vprašanja za Božička. "Katera je vaša najljubša pijača, da bom vedela, s čim naj vam postrežemo," je v 60. letih prejšnjega stoletja vprašala neka deklica. Štiriletnica je želela Božičku sporočiti, da se je pravkar naučila napisati svoje ime. Dodala je: "Upam, da so severni jeleni zdravi." Vsa pisma odprejo in preberejo, če je naveden naslov, v muzeju nanje tudi odgovorijo. Olofsdotterjeva je povedala, da je v odgovoru običajno zapišejo "Pozdrav od Božička" in se zahvalijo za pismo. Božiček tudi napiše, da ima do božiča veliko dela in da zelo ceni pismo.

Po njenih besedah želijo z odgovorom spodbuditi otroke, da nekomu polepšajo dan s pismom, in jih opomniti, da se jim lahko uresničijo sanje, če verjamejo vase. A pisem Božičku ne pošiljajo le otroci. Letos je tako med njimi tudi pismo iz Tajvana, ki ga je poslal 20-letnik.