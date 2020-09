Švedski kolektiv Anonymouse postavlja hiške za miške

Skrivnostni švedski kolektiv Anonymouse (ki ga ne smemo zamenjati s hekersko skupino Anonymous) se je pojavil leta 2016 in začel ustvarjati miniaturne hiše, trgovinice in restavracije. Male umetnine so se pojavile že v več mestih po svetu, poleg Malmöja tudi v Bayonnu in na britanskem otoku Man.

Pozimi leta 2016 je švedski umetniški kolektiv Anonymouse začel ustvarjati miniaturne hiške, seveda za koga drugega kot za … miške. Sprva so se pojavili na Švedskem, potem pa so se razširili tudi drugod po svetu. V štirih letih so postavili več kot 25 miniaturnih hišk za miške. Na začetku je postavljanje vsake instalacije trajalo več kot tri mesece, a zdaj pravijo, da so veliko hitrejši. Vedno delajo ponoči, nikoli pa ne razkrijejo natančne lokacije, saj imajo radi, da so ljudje presenečeni, ko naletijo na miniaturne projekte.

"Navdihnile so nas zgodbe Astrid Lindgren in Beatrix Potter (avtorica Zbranih prigod Petra Zajca, op. p.) ter filmi Walta Disneyja in Dona Blutha. Naš glavni cilj je, da vnesemo nekaj vsakodnevne magije v življenja mimoidočih otrok in pešcev ter jih morda navdihnemo, da tudi svoje lastne ulice olepšajo,"pravijo v kolektivu. "Mislimo, da si večina otrok na neki točki rada predstavlja, da obstaja svet, v katerem na podoben način kot mi živijo majhne živali, ki reciklirajo stvari, ki smo jih mi nekoč izgubili. Prav zato skušamo v instalacije dodati človeške objekte – zamašek šampanjca postane stol, školjka postane senčnik, škatlica vžigalic miza, znamka pa slika ..."nadalje razložijo.

