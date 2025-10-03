Svet brez filtra: Kdo je nadzornica Binka?

Teden je za nami in ob koncu oddaje vam ob petkih pokažemo, kako smo ga preživeli svetovci. Ana Marija Ficko se je oblekla, kot se pač oblečeš, če moraš v kanalizacijo, Barbara Golub Ferenčak pa je šla v čudežno sobo, iz katere vsi pridemo lepši. Spoznali boste našo nadzornico Binko in videli, kako Denisu ni šlo ogrevanje pri pripravah na maraton ter kdo se je postaral za eno leto, čeprav je videti, kot da se mu je čas ustavil že pred desetimi leti.