Svetlobni meč Dartha Vaderja iz Vojne zvezd septembra na dražbi

Legendarni svetlobni meč Dartha Vaderja iz Vojne zvezd bo na dražbi septembra v Los Angelesu, je na spletni strani objavila avkcijska hiša Prop Store Auction. Vrednost meča so pri avkcijski hiši ocenili med milijonom in tremi milijoni ameriških dolarjev. Kultni rekvizit so uporabili med snemanjem epizod Imperij vrača udarec in Vrnitev jedijev.