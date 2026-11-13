Svetlobni meč iz Vojne zvezd na dražbi prodan za rekordni znesek

Darth Vader, v vlogi katerega je zaigral David Prowse , je svetlobni meč uporabljal v dveh filmih: Epizoda V - Imperij vrača udarec iz leta 1980 in Epizoda VI - Jedijeva vrnitev iz leta 1983. Pred dražbo je bil svetlobni meč ocenjen na približno milijon ameriških dolarjev (905.000 evrov).

Po navedbah dražbene hiše meč kaže znake obrabe, na primer razpoko in praske, kar kaže, da je bil resnično uporabljen v obeh omenjenih filmih.

Vojna zvezd scenarista, režiserja in producenta Georgea Lucasa velja za eno najuspešnejših filmskih serij v zgodovini kinematografije. Prvi film Epizoda IV: Novo upanje je v kinematografe prišel leta 1977. Ob 50. obletnici prihodnje leto so po pisanju dpa v načrtu posebne aktivnosti, tako bo denimo originalna različica filma v izbranih kinematografih na ogled tudi v 70-milimetrskem IMAX formatu.