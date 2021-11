Ste siti krame in navlake doma? Bi radi živeli v urejenih prostorih, pa ne veste, kako se učinkovito lotiti pospravljanja? V svetu so vse bolj iskani svetovalci za organizacijo doma. Znebijo se navlake in uredijo omare, da so kot iz škatlice. Koliko računajo za svoje storitve in zakaj je njihov posel vse bolj perspektiven ter dobičkonosen?