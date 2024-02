OGLAS

Svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil se vrača v Ljubljano. Od 12. do 15. decembra bodo gostovali v dvorani Stožice, kjer bodo uprizorili predstavo Corteo. Od premierne uprizoritve leta 2005 je uspelo Corteu očarati že več kot 10 milijonov gledalcev, z osupljivo produkcijo so obiskali kar 22 držav na štirih različnih kontinentih. V času, ko bodo gostovali v Sloveniji, jo bodo ustvarjalci uprizorili kar s šestimi ponovitvami.

Cirque du Soleil se s predstavo Corteo vrača v Ljubljano. FOTO: Maja Prgomet icon-expand

V predstavi Corteo, ki pomeni procesija v italijanskem jeziku, je gledalec priča živahni procesiji, pravi praznični paradi, ki je nastala kot plod klovnovske domišljije. Mojstrovina bo zagotovo prepričala občinstvo s strastno in predano klovnovsko igro ter z močjo in eleganco številnih akrobatov – stopili boste v teatralni in čarobni svet zabave, ki se v predstavi Corteo ves čas nahaja nekje med zemljo in nebom. Zgodba sledi klovnu, ki sanjari o lastnem pogrebu, le-ta pa se odvija v popolni karnevalski atmosferi, nad procesijo neutrudno bdijo angeli varuhi. V predstavi je gledalec priča igri velikih nasprotij – izmenjujejo se veličina ter skromnost, komedija in tragedija ter magija perfektnosti s šarmom nepopolnosti. Predstava na vseh ravneh izpostavlja razliko med klovnovsko močjo ter na drugi strani njegovo ranljivostjo, kot tudi modrostjo in krhkostjo, namen pa je prikazati najbolj osnovne človeške plati, ki se skrivajo v vsakem izmed nas.

Cirque du Soleil bo v Ljubljani gostoval med 12. in 15. decembrom 2024. FOTO: Maja Prgomet icon-expand

V vseh Cirque du Soleil produkcijah je oder središče vsega dogajanja, postavljen je v centralni del arene, tako bo tudi v dvorani Stožice. Občinstvo je s takšno postavitvijo razdeljeno na obe strani centralnega dogajanja, kar predstavlja odlično perspektivo tako za gledalce kot tudi nastopajoče. Atmosfera v Corteu bo res edinstvena in v Sloveniji še nikoli videna – odrska scenografija, ki jo sestavljajo stranske in centralne zavese, je nastala po motivih pariškega Eifflovega stolpa, centralne zavese so ročno poslikane ter dajejo celotnemu odru veličasten pridih.