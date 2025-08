V Sloveniji 96 pivovarn, letno spijemo 1,6 milijona hektolitrov piva

Pivo – najstarejša in hkrati ena najbolj priljubljenih alkoholnih pijač na svetu – danes praznuje svoj mednarodni dan. Čeprav je letos v povprečju za 3,5 odstotka dražje kot leto prej, njegovi priljubljenosti to prav nič ne škodi. Slovenija je sicer visoko na svetovni lestvici po litrih popitega piva na prebivalca, tudi višje cene pa na to ne vplivajo.