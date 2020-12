Svojci Roalda Dahla so se opravičili za pisateljev antisemitizem

Potomci leta 1916 rojenega pisatelja Roalda Dahla so v izjavi na uradni spletni strani avtorja knjig za otroke objavili, da se opravičujejo za "trajno in razumljivo bolečino", ki so jo ljudem povzročile nekatere njegove izjave. Dahl je v intervjuju za revijo New Statesman leta 1983 dejal, da Hitler, čeprav je bil 'nadloga', Judov ni napadal brez razloga.

Priljubljen pisatelj Roald Dahl, ki je umrl 23. novembra leta 1990, je pogosto označen kot 'pravljičar številka ena na svetu'. Njegove knjige, denimo Čarli in tovarna čokolade, Veliki dobrodušni velikan in Matilda, že od šestdesetih let prejšnjega stoletja navdušujejo otroke. Vendar pa je bil poleg tega, da je bil priljubljen avtor za otroke, Dahl tudi antisemit. Svoj čas je v intervjuju za New Statesman dejal, da imajo Judje značajsko lastnost, ki 'izzove sovražnost'."Vedno obstaja razlog, da se nekje pojavi 'antinekaj'. Četudi je bil Hitler nadloga, se nanje ni spravljal brez razloga,"je dodal. Svoja antisemitska prepričanja je ponovil v članku za The Independent leta 1990. Takrat je dejal tudi, da Judje nadzirajo medije. Malo pred smrtjo je prejel pismo dveh otrok iz San Francisca. V njem sta zapisala, da imata rada njegove knjige, a da imata težavo, saj sta Juda. "Rada imava vaše knjige, a vi ne marate naju, ker sva Juda,"sta zapisala in Dahla vprašala, ali lahko spremeni svoje mnenje o Judih.

icon-expand Roald Dahl z ženo, igralko Patricio Neal. FOTO: Profimedia

Njegovi potomci in podjetje Roald Dahl Story so na pisateljevi uradni spletni strani objavili opravičilo za njegove izjave. "Njegovi predsodki so nam nepojmljivi in so izrazito v nasprotju s človekom, ki smo ga poznali, ter z vrednotami v osrčju njegovih zgodb, ki že generacije pozitivno vplivajo na otroke," piše v izjavi. Upajo, da bo Dahlov primer opomin na to, kako dolgotrajne posledice imajo besede.

icon-expand Dahlove knjige so med otroki priljubljene že desetletja. FOTO: Profimedia

Dahl se je rodil leta 1916 v Walesu norveškim staršem. Prvo knjigo za otroke je izdal leta 1943, leta 1961 ji je sledila zgodba Jakec in breskev velikanka, tri leta pozneje Čarli in tovarna čokolade, leta 1970 pa Čudoviti lisjak. Leta 1967 je sodeloval tudi pri scenariju za film 007 Samo dvakrat se živi ter pri filmu iz leta 1968 Chitty Chitty Bang Bang.Veliko njegovih knjig za otroke je dobilo filmske, televizijske in odrske priredbe. Njegova zapuščina potomcem še vedno prinaša veliko denarja, leta 2018 je bil skupni dobiček skoraj 14 milijonov evrov.