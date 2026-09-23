Tajska vlada mladoporočencem podaljšuje medene tedne

Bi si zaradi poroke privoščili daljše medene tedne? Tajvanskim mladoporočencem bo to omogočila kar vlada. Podaljšujejo namreč plačan poročni dopust z osmih na štirinajst dni. Ukrep je del načrta za spodbujanje porok in rojstev v družbi, kjer se število novorojenih vztrajno zmanjšuje. Toda ali bo nekaj dodatnih prostih dni dovolj, sploh pa ali si mladi sploh upajo ustvariti družino?