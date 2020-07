Tajvanska starostnika v pozabljenih oblačilih navdušujeta na Instagramu

"Nikoli si ne bi mislila, da bo pri mojih letih toliko ljudi hotelo gledati moje fotografije," je komentirala Hsu Hsiu-e . To se je zgodilo, ko ju je s soprogom vnuk Reef Čang prepričal, naj se za šalo oblečeta v pozabljena oblačila in v njih pozirata. Fotografije so potem objavili na omrežju Instagram in hitro pričeli pridobivati sledilce. Danes profil starostnikov, ki se imenuje WantShowAsYoung, spremlja že skoraj 380 tisoč ljudi.

Z nekaterimi nasveti prijateljev, ki imajo občutek za modo, je pomagal babici in dedku poiskati zanimive kombinacije oblačil in dodatkov, kar sta oba sprejela z navdušenjem:''V takšnih oblačilih se počutim 30 let mlajšega," je povedalWan-ji. V pralnici je pričel delati pri 14 letih, da je lahko pomagal preživljati družino. Omenil je, da je opazil, da ljudje v pralnici puščajo več oblačil, odkar so ta postala bolj cenovno dostopna. Nekateri ljudje so se iz mesta odselili in zato oblačila pozabili prevzeti, spet drugi so umrli, tretje pa morda pestijo različne težave in se ne spomnijo, da so oblačila odnesli v čistilnico. Par je nekaj oblačil v preteklosti že doniral dobrodelnim organizacijam ob naravnih katastrofah, vseeno pa jima je ostalo dovolj kosov, da lahko z njimi razveseljujeta številne sledilce na družbenih omrežjih.