Tajvanski dedek pokemone lovi s kar 64 telefoni

Čen San-juan, ki je postal znan po tem, da je na enajstih telefonih igral spletno igro Pokemon Go, si je omislil še nekaj naprav. Sedaj pokemone lovi s 64 telefoni, na posebnem stojalu pa ima prostor še za dodatnih osem naprav. Tajvanskega dedka je nad igro navdušil vnuk, po tem, ko je za 66. rojstni dan v dar prejel prvi telefon.

Pred časom so svet obkrožile fotografije dedka s Tajvana, ki priljubljeno igrico Pokemon Go igra kar na kolesu, na katerega si je pričvrstil veliko pametnih telefonov. Čen se je z aplikacijo seznanil s pomočjo svojega vnuka, ko mu je bilo 66 let:''Vse se je začelo takrat, ko mi je sin za rojstni dan podaril mobilni telefon, vnuk pa me je naučil igrati Pokemon Go. To je bilo zame res odkritje.''

icon-expand Čen San-juan se je s priljubljeno igro seznanil, ko je za rojstni dan prejel prvi telefon. Aplikacijo mu je predstavil vnuk. FOTO: Youtube

Čena je javnost spoznala leta 2018, ko je postal znan kot 'Pokemon dedek' zaradi fotografije, na kateri ima šest pametnih telefonov, s pomočjo katerih igra spletno igrico. V tistem času je za igro porabil več kot 1000 evrov na mesec, igral pa je tudi po 20 ur na dan. Povedal je, da mu je uporaba aplikacije pomagala pri sklepanju prijateljstev in v boju proti posledicam Alzheimerjeve bolezni. Njegova strast se je stopnjevala do te mere, da je v letu 2019 pričel uporabljati 24 pametnih telefonov, od katerih si jih je 22 pritrdil na kolo in dva spravil v žep. Sedaj jih Čen uporablja kar 64, tudi preostale je pritrdil na kolo ali jih nosi na za to prirejenem stojalu. Pri tem pušča prostor za osem dodatnih telefonov, kar bi njegovo zbirko razširilo na število 72.

icon-expand Čen San-juan ima na svojem stojalu prostora še za nekaj pametnih telefonov. FOTO: Youtube