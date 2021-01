Nekateri psi si lahko novo besedo zapomnijo že, ko jo slišijo štirikrat

Raziskovalci z Univerze v Budimpešti so raziskovali učenje dveh nadarjenih psov: Borderskega ovčarja Whiskya in Yorkshirskega terierja, ki sliši na ime Vicky Nina. Raziskovalci so pri njima testirali njuno sposobnost, da se nove besede naučita, potem ko jo slišita le štirikat.

"Želeli smo preučiti, v kakšnih okoliščinah se lahko nadarjeni psi naučijo novih besed. Da smo to testirali, smo psa izpostavili novim besedam v različnih okoliščinah", je pojasnila avtorica raziskave Claudia Fugazza.

Eden izmed scenarijev je bil poskus med tem, ko je bil pes sam, drugi scenarij pa je predvideval bolj sproščeno vzdušje, v družbi njegovih lastnikov. V obeh situacijah je bil cilj prepoznavanje in povezovanje imena in nove igrače. Pes je ime nove igrače slišal zgolj štirikrat, je pojasnila Fugazza.

Kosmatincema so predstavili sedem že poznanih igrač in eno novo. Psa sta se v tem primeru odrezala zelo dobro, saj sta lahko izmed vseh igrač izbrala novo, ko so raziskovalci izgovorili ime nove igrače.

Raziskovalci so sklenili, da to dokazuje, da lahko psi izbirajo po principu izločanja- ko sta se soočila z novo besedo, sta izbrala edino igračo, ki še ni imela znanega imena.

Situacija se je spremenila, ko so jima predstavili dve novi igrači in ju zaprosili, da prineseta eno izmed njiju. Prav tako so zaključili, da sta bila oba psa sposobna identificirati novo igračo potem, ko so igrači njuni lastniki le štirikrat poimenovali med igro, še piše CNN.

Takšno hitro učenje je na prvi pogled podobno načinu, kako novo besedišče pridobivajo otroci med drugim in tretjim letom, pravijo raziskovalci. A pri tem poudarjajo, da učenje pri večini psov ne poteka tako gladko. Raziskovalci so poskus izvedli še pri 20 psih in nobeden od njih se ni naučil imena nove igrače. Le redki, nadarjeni psi, si lahko v tako kratkem času zapomnijo besede in jih povežejo, kot je v poskusu to uspelo Whiskyu in Vicky Nini.