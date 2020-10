Tantra veliko več kot samo spolnost

Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo tantra? Na staroindijsko filozofijo ali, kar je veliko bolj verjetno, na spolnost? Na tantrični seks? Ta naj bi bil, kot že dolgo razlagamo na Zahodu, drugačen, "neaktiven" spolni odnos, ki naj bi ga hindujci prakticirali že več kot pet tisoč let. V resnici gre za veliko več kot spolnost, v kar se lahko najbolje prepričajo obiskovalci razstave "Tantra: od prosvetiteljstva do revolucije", ki so jo odprli v Londonu. Razstava predstavlja zgodovino tantre od srednjeveške Indije do današnjih dni.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:22 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Brane Kastelic o tantri 03:43 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Razstava v Londonu icon-chevron-left icon-chevron-right