Tatinske opice, ki kradejo torbice in trgajo denar, bodo preganjali s fračami

Tadž Mahal je priljubljen ne le med turisti, ampak tudi med opicami - v neposredni bližini ene od največjih znamenitosti Indije, naj bi po ocenah oblasti namreč živelo od 500 do 700 primatov.

In kot dodajajo oblasti - opice so postale "vrhunski tatovi". Pri kraji hrane so celo tako uspešne, da jo morajo turisti oddati, preden vstopijo na območje znamenitosti.

Se je pa seznam stvari, ki jih rade kradejo, medtem že razširil - predvsem na ženske torbice. Kolumbijka je na primer ostala brez denarja, potem ko je ukradeno torbico dobila nazaj šele, ko so opice gotovino že razcefrale na drobne koščke.

Prav tako pa to niso le zabavni in simpatični pripetljaji, več ljudi so opice že tudi precej agresivno napadle.

"Tuji turisti se ne zavedajo nevarnosti. So zelo navdušeni, ko jih vidijo. Ampak potem jim skušajo priti preblizu, zato postanejo žrtve," je razložil vodja varnostne službe Tadž Mahala Dineshor Tongbram, poroča New York Times.

Lani maja so opice opraskale in ogrizle francoska turista, novembra pa je opica iz rok lokalne prebivalke vzela dojenčka, ga ugriznila, na koncu pa pustila na strehi sosednje stavbe. Otrok je kasneje umrl.

Oblasti zdaj upajo, da jih bodo uspešno odgnali s fračami, so pa policiste pristojni opozorili, da opic ne smejo poškodovati.