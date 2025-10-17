Taylor Swift poskrbela za velik obisk: v muzeju se tre oboževalcev

Da ameriška pevka Taylor Swift poskrbi za svetovne trende in da je s svojimi koncerti zmožna povečati bruto domači proizvod (BDP) mesta, v katerem nastopi, ni nobena novost. Z najnovejšim projektom pa je poskrbela za dvig popularnosti umetnosti.
Nosilna skladba The Fate of Ophelia njenega novega albuma The Life of a Showgirl, kot gre razbrati že iz naslova, namreč omenja lik Ofelije iz Hamleta - enega najbolj znanih dramskih del vseh časov, ki ga je napisal William Shakespeare.
Muzej Wiesbaden v nemški zvezni deželi Hessen je konec prejšnjega tedna po poročanju BBC obiskalo na stotine obiskovalcev več kot običajno - vsi skupaj z željo, da bi videli znamenito sliko Ofelije, ki jo Swift uporabi tudi v svojem zadnjem videospotu. V njem poustvari prizor z oživitvijo slike.
"Zelo uživamo v tej pozornosti. Zelo je zabavno. Za nas je to odlična priložnost, da v muzej privabimo ljudi, ki nas še ne poznajo, in da se pogovarjamo o umetnosti," je za ameriško tiskovno agencijo Associated Press dejala predstavnica muzeja Susanne Hirschmann. Kot je dodala, pevkini oboževalci v muzej prihajajo od blizu in daleč. Ena od družin se je v Hessen po njenih navedbah pripeljala iz pet ur oddaljenega Hamburga.
Gre sicer za manj znano sliko Ofelije. Motiv utopitve Ofelije je Swift uporabila tudi na naslovnici najnovejšega albuma, ki podira rekorde. V ZDA je v prvem tednu prodal več kot štiri milijone enot, s čimer je podrl rekord pevke Adele z albumom 25 iz leta 2015.
