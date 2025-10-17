Taylor Swift poskrbela za velik obisk: v muzeju se tre oboževalcev

Zaradi Taylor Swift se v enem od nemških muzejev po novem tre obiskovalcev. Zakaj? V zadnjem videospotu je pevka namreč poustvarila sliko Ofelije, ki je razstavljena v muzeju v Wiesbadnu.

Da ameriška pevka Taylor Swift poskrbi za svetovne trende in da je s svojimi koncerti zmožna povečati bruto domači proizvod (BDP) mesta, v katerem nastopi, ni nobena novost. Z najnovejšim projektom pa je poskrbela za dvig popularnosti umetnosti.

Zaradi Taylor Swift poskočil obisk muzeja v Nemčiji. FOTO: AP icon-expand

Nosilna skladba The Fate of Ophelia njenega novega albuma The Life of a Showgirl, kot gre razbrati že iz naslova, namreč omenja lik Ofelije iz Hamleta - enega najbolj znanih dramskih del vseh časov, ki ga je napisal William Shakespeare. Muzej Wiesbaden v nemški zvezni deželi Hessen je konec prejšnjega tedna po poročanju BBC obiskalo na stotine obiskovalcev več kot običajno - vsi skupaj z željo, da bi videli znamenito sliko Ofelije, ki jo Swift uporabi tudi v svojem zadnjem videospotu. V njem poustvari prizor z oživitvijo slike.