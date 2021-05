Tečaji za kokoši: s kljunom se dotaknejo tarče in tečejo slalom

To, da ljudje obiskujejo tečaje, na katerih se naučijo biti dobri in odgovorni vodniki psa, se nam zdi že samoumevno in je tudi zelo priporočljivo. Pa ste vedeli, da obstajajo tudi tečaji, namenjeni urjenju kokoši? Enega takšnih izvajajo na severozahodu Nemčije, blizu Bremna, kjer kokoši učijo različnih trikov. Ob kliku se s kljunom dotaknejo centra tarče, hodijo med nogami in tečejo slalom, pomagajo pa tudi pri šolanju psov pomočnikov.

