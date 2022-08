Tekmovanje za najboljšo 'bundesliga' frizuro: To ni zgolj pričeska, je način življenja

Organizatorji ameriškega prvenstva, ki slavi najbolj priljubljeno pričesko osemdesetih, so med otroki in najstniki izbrali zmagovalca z najboljšo 'bundesliga' pričesko. Slavila sta 8-letni Emmitt in 18-letni Cayden, oba iz zvezne države Wisconsin.

Po tem, ko so prešteli na tisoče glasov, so organizatorji tekmovanja, na katerem izbirajo najboljšo 'bundesliga' pričesko (v angleščini mullet, op. a.), razglasili zmagovalca. Značilna pričeska iz osemdesetih let, ki je kraljevala na glavah mnogih rock zvezdnikov, športnikov ter tudi marsikaterega očeta, je v današnjem času dobila nove lastnike, trend se je vrnil med mlajšo populacijo. Prestižnega naziva in denarne nagrade sta se tokrat razveselila 8-letni Emmitt Bailey in 18-letni Cayden Kershaw, ki prihajata iz Wisconsina, oba pa sta kar nekaj časa posvetila naglavnemu okrasu, ki je po vrhu glave kratko pristrižen, zadaj pa so lasje mnogo daljši.

icon-expand Emmitt Bailey – zmagovalec med otroki FOTO: Profimedia

"Počutim se odlično," je po razglasitvi dejal Kershaw, ki zaključuje srednješolsko izobraževanje, in dodal: "Količina podpore, ki jo prejemam s strani družine in prijateljev, je neverjetna." Svojo pričesko je v značilno obliko postrigel pred tremi leti, po tem pa so sledili številni komplimenti, ki so mu dali še več zagona. Del svoje nagrade, kar tisoč evrov, bo predal lokalni dobrodelni organizaciji, ki se bori proti lakoti.

icon-expand Cayden Kershaw – zmagovalec med najstniki FOTO: Profimedia

8-letni zmagovalec, ki si je pokoril vso konkurenco v sekciji otrok, je ponosni lastnik vpadljive frizure že dve leti. Njegov moto in nasvet sovrstnikom je: "Bodi to, kar si!"

Tekmovanje, ki nima dolge tradicije (začetek sega v leto 2020), je sčasoma postalo izjemno priljubljeno, v naslednjih dneh bodo razglasili tudi zmagovalca med odraslimi moškimi in ženskami. Kevin Begola, ki stoji za idejo o tekmovanju, je za ameriške medije pojasnil: "Na tem temelji celoten sklop razmišljanja. To ni samo pričeska. To je način življenja. In v to resnično verjamem." Dodal je, da je za ljudmi nekaj stresnih let, to tekmovanje pa končno prinaša nekaj veselja in obilo zabave: "Ljudje, ki se odločajo za takšne pričeske, so ponavadi dobrega srca, svojega življenja pa ne jemljejo preveč resno."