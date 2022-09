Tekmovanje zaušnic: lepa dekleta z močnimi udarci

Dolge urejene pričeske, glamurozna ličila in oblačila, ki domišljiji ne puščajo veliko prostora. Človek bi ob prebranem sprva najverjetneje pomislil na kakšno zvezdniško rdečo preprogo ali morda modno pisto, v resnici pa je vse od naštetega prisotno še nekje. V povsem novem tekmovanju, ki sta ga skupaj ustvarila Arnold Schwarzenegger in spletni vplivnež Logan Paul .

Kljub temu, da je po mnenju mnogih precej nenavaden šport namenjen obema spoloma, veliko pozornosti prejema predvsem ženska kategorija, ki poleg fizične zabave nudi tudi urejeno vizualno podobo tekmovalk. Prav fizični obračun na eni in vizualna podoba na drugi strani sta zaslužna tudi za dejstvo, da so posnetki zaušnic s tekmovanja Slap Fighting Championship, še mesece po samem dogodku viralni na družbenem omrežju TikTok .

Gre za športno srečanje, imenovano Slap Fighting Championship, ki bi ga v prevodu lahko imenovali Tekmovanje zaušnic. Po uradnih pravilih je sestavljeno iz treh rund. V vsaki izmed rund nasprotnikoma pripada po ena zaušnica. Trije sodniki nato videno ocenijo in s končnim seštevkom točk določijo zmagovalca. V primeru, da tekmovalec 30 sekund po udarcu ne more nadaljevati, se to šteje kot nokavt in zmaga nasprotnika.

Veliko pozornosti na spletu je prejel predvsem obračun med Adrianno "Flychanelle" Sledz in Julio Kruzer, ki si ga je v prvi vrsti ogledal tudi Arnold Schwarzenegger. Igralec in bivši guverner Kalifornije je sodeč po posnetku v obračunu vidno užival, kar je presenetilo marsikoga. "Ne morem verjeti, da Arnold v tem uživa . To ne deluje kot šport, temveč kot nekaj, kar najdeš v baru," je videno komentiral nek uporabnik.

Posnetki borbe dveh tekmovalk so na spletu sicer tudi drugače prejeli mešane odzive. Večina uporabnikov se je ob poplavi zaušnic spraševala, zakaj tako tekmovanje obstaja in kdo normalen bi se za sodelovanje v njem sploh odločil, so se pa kljub temu našli nekateri, ki so disciplino zagovarjali in njen obstoj povezali z zabavo gledalcev.