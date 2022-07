Teksaška univerza razpisala predmet o Harryju Stylesu

Si predstavljate, da dobite na fakulteti oceno iz svojega znanja o Harryju Stylesu? Študenti na teksaški univerzi bodo v prihajajočem študijskem letu imeli prav to priložnost, saj je tamkajšnji profesor razpisal predmet, ki se bo ukvarjal s fenomenom britanskega zvezdnika in z evropsko popularno kulturo. Glasbenikovi oboževalci so se ne novico takoj odzvali z željo po selitvi v Teksas.

Študenti na univerzi Teksas State se bodo lahko udeležili prav posebnega predavanja, ki bo gotovo pritegnilo mnoge poslušalce popularne glasbe. Izredni profesor Louie Dean Valencia je namreč za pomladni semester 2023 na univerzi razpisal predmet, ki se imenuje Harry Styles in kult zvezdništva: identiteta, internet in evropska popularna kultura. Vsebina predmeta ne bo namenjena izključno Harryju Stylesu, ampak se bo osredotočala na "kulturni in politični razvoj modernega zvezdništva in s tem povezana vprašanja, ki se nanašajo na spol, seksualnost, raso, razred, nacionalnost in globalizem, medije, modo, kulturo oboževalcev in interneta ter potrošništvo", je navedeno v opisu nosilca predmeta.

Teksaški študentje se bodo učili o britanskem zvezdniku.

Profesor Valencia je za CNN pojasnil, da je navdih za izvedbo predmeta dobil od svojih študentov. "Ne morem vam povedati, koliko pogovorov sem imel s študenti v zadnjih dveh letih, ki so se začeli s skupno ljubeznijo do Harryjeve glasbe, nato pa so zaradi njegove umetnosti hitro prešli v širša družbena vprašanja o spolu, seksualnosti, rasi, zakonih o posedovanju orožja in trajnosti." Med gradivi, ki jih bodo študentje obravnavali, so glasbenikovi studijski albumi, njegova filmografija, kot tudi umetnost in avtorji, ki so Harryja navdihnili pri ustvarjanju – od pisateljice Susan Sontag do filozofa Alaina de Bottona. Valencia ob tem pojasnjuje, da lahko fenomen nekdanjega člana zasedbe One Direction, podobno kot Beatli in Shakespeare, pomaga pri boljšem razumevanju sveta, v katerem živimo.