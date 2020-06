Teniški lopar Blaža Kavčiča v roke Damjanu Grašiču

Ekipa kluba Z sport je od Teniške zveze Slovenije znova prejela povabilo za organizacijo rekreativnega in veteranskega državnega prvenstva Slovenije. Organizacijo tega turnirja so v klubu sprejeli tudi zato, da so lahko vsem igralkam in igralcem iz vseh starostnih kategorij ter iz vseh skupin Babolat lige na domačih igriščih pripravili prijetno in novo teniško izkušnjo ter doživetje ob sproščenem druženju in seveda tudi ob kulinaričnih dobrotah. Po sobotnih odigranih tekmah so se ob zanimivem glasbenem programu zabavali na Players partyiju v Sombrero baru.

Teniški lopar Blaža Kavčiča je prejelDamjan Grašič, ki mu je uspelo priti vse do polfinala. "V čast mi je, da sem prejel ta teniški lopar, s katerim se je Blaž Kavčič pomeril na igrišču proti Rogerju Federerju. Zaradi tega je še toliko bolj poseben. Lopar bom dal na častno mesto. Mogoče ga bom kdaj vzel v roke in z njim odigral kakšen dvoboj," je za 24ur.com povedal Damjan, ki se je s teniškim loparjem prvič srečal že pri šestih letih, zadnjih pet let pa tenis igra bolj intenzivno. Zaupal nam je še, da ni bilo preveč časa za zabavo, ker ga je naslednji dan čakal še en teniški dvoboj, za katerega je moral biti spočit in v dobri formi.

Prijetno druženje so popestrili s koncertom vrhunske pevkeEve Hren in kitarista Miha Plantariča, specialne kulinarične dobrote so na zabavi pripravljali priznani kuharski chefi iz Vivo cateringa, s slaščicami pa je navzoče razvajala patisseries Zebra. Kot je sporočil organizator prireditve, so med vsemi prijavljenimi in prisotnimi rekreativnimi igralkami in igralci na Players partyju izžrebali jacuzzi, vstopnici z letalskima vozovnicama za obisk ATP zaključnega turnirja za leto 2021, podarili teniški loparBlaža Kavčiča, teniška loparja Babolat in Babolat nahrbtnik ter teniški torbi.