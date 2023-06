'Terminatorji' na štirih nogah, ki se borijo proti ognju in plevelu

V nekaj dneh se prebijejo čez hrib zaraščen s plevelom in ga spremenijo v kmetom uporabne poljedelske površine. Nobena kosilnica jim ni kos, pridejo povsod, tudi na tako strme terene, kjer bi klonila še tako mogočna mehanizacija. Popasejo vse, kar bi sicer morali požgati, preden bi se vžgalo samo. "Koze so zakon," v en glas pravijo Avstralci, ki se ne hudujejo, da so pridne delavke tudi mojstrice pobega. To je namreč njihova edina pomanjkljivost. V kako veliko pomoč pa so avstralskim kmetom?