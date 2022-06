TikTokerke združile moči: ženskam, ki želijo opraviti splav, nudijo zatočišče

Gibanje If we go down, then we go down together, poimenovano po verzu iz pesmi Paris dvojca The Chainsmokers, se je na TikToku pričelo širiti takoj po novici, da je vrhovno sodišče razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. Julie in Camilla, popularni TikTokerki z več milijoni sledilcev, sta le dve izmed mnogih, ki sta svojim ameriškim sledilkam ponudili varno zavetje na Norveškem. "Na Norveškem imava hišo, avto in sobo za goste in obljubiva, da bova storili vse, kar lahko, da vam zagotoviva varen splav in poskrbiva za vse, kar bi potrebovale. Tukaj sva," sta sporočili vplivnici.

Varnega zavetja pa na TikToku ne nudijo le znane uporabnice. Po najboljših močeh skušajo namreč pomagati tudi ženske, ki živijo v bližini republikanskih zveznih držav. Medtem ko nekatere to sporočajo neposredno, druge uporabnice ženske v stiski vabijo na 'oddih' ali 'izlet' in si pri tem pomagajo z varnimi besedami.

"Živim v zvezni državi Illinois. Če zaradi želje po 'spremembi okolja' potrebuješ varno zatočišče, bom tvoja podpornica," je v TikTok videoposnetku zapisala ena izmed uporabnic, medtem ko je neka druga uporabnica ženskam v stiski ponudila zavetje med 'obiskom Minnesote'. Veliko uporabnic je za varno besedo uporabilo 'kampiranje', kot na primer ženska iz zvezne države Maryland: "Moja soba za goste bo vedno na voljo za kampiranje in okrevanje po 'pohodu'."

Videoposnetki, označeni s ključnikom #wegodowntogether, so v tem času nabrali že več kot 22,4 milijona ogledov.