Tito je bil skrit več kot 27 let, krivec pa hišnik

Kolegi pri24sata so sledili drobtinicam in prišli do šole, ki je bila včeraj najbolj iskana ustanova na Hrvaškem. Šola, ki je imela pod sliko grba sliko nekdanjega predsednika SFRJ Josipa Broza -Tita, je srednja šola Andrija Mohorovičića na Reki. Ravnatelj srednje šole je v zagovor povedal, da je hišnik v okvirje, ki so ostali še iz Jugoslavije, leta 1991 vstavil novo prispele grbe. To je pa storil zato, ker je šola takrat imela ekonomske težave in tudi hišnik je bil po naravi varčen, zato se je odločil za bližnjico in v okvirje s podobo nekdanjega predsednika vstavil nove grbe. Eden od njih je po 27 letih "popustil" in padel iz okvirja in tako sprožil nemalo smeha.