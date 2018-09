Tjulenj kajakašu s hobotnico primazal klofuto

Na posnetku je tako videti, kako tjulenj v kajakaša zaluča hobotnico in ga zadene v obraz. Prijatelji, ki so bili z njim, so še dodali, da so jim tjulnji pridružili pri plovbi, očitno so iskali hrano. "Eden je priplaval zelo blizu, v ustih je imel hobotnico, ko jo je želel pregrizniti, pa je hobotnica odletela v prijateljev obraz. Seveda je sledil smeh. To bo dan, ki si ga bomo zapomnili za vedno." Dodal je še, da se je hobotnica prijela za kajak in so jo morali 'odlepiti' od plovila.