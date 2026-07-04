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Tjulenj Neil postal zvezda družbenih omrežij

Hobart, 04. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lan Konestabo
Tjulenj Niel

Medtem ko pri nas promet upočasnjujejo delovišča, ga na jugu avstralske Tasmanije ovira – tjulenj. Južnomorski slon, ki so mu nadeli ime Neil, je s svojimi vragolijami in ne ravno vzornim obnašanjem na družbenih omrežjih zbral skupno že več kot milijon in pol sledilcev. Njegova priljubljenost pa zdaj lokalni skupnosti v deželi tam spodaj povzroča tudi vse več skrbi.

Tasmanija tjulenj južnomorski slon Neil družbena omrežja
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