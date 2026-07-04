Tjulenj Neil postal zvezda družbenih omrežij

Medtem ko pri nas promet upočasnjujejo delovišča, ga na jugu avstralske Tasmanije ovira – tjulenj. Južnomorski slon, ki so mu nadeli ime Neil, je s svojimi vragolijami in ne ravno vzornim obnašanjem na družbenih omrežjih zbral skupno že več kot milijon in pol sledilcev. Njegova priljubljenost pa zdaj lokalni skupnosti v deželi tam spodaj povzroča tudi vse več skrbi.