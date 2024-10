Kdo je 'Fotograf divjih živali leta'? Od paglavcev do risa in anakonde

Letos je stekel že 60. natečaj 'Fotograf divjih živali leta', ki ga organizira Naravoslovni muzej v Londonu. Nagrado "grand title" za fotografa divjih živali leta je prejel Shane Gross, in sicer za njegovo, kot so jo opisali sodniki, "očarljivo" sliko paglavcev, ki plavajo po ribniku. Naziv 'Mladega fotografa divjih živali leta' je medtem prejel Alexis Tinker-Tsavalas. Njegova unikatna fotografija prikazuje sluzasto plesen in zanimivo makroskopsko žival. V članku si lahko ogledate še zmagovalne fotografije posameznih kategorij.

Letos natečaj 'Fotograf divjih živali leta', ki deluje pod okriljem Naravoslovnega muzeja v Londonu, praznuje že 60. obletnico. "Tekmovanje že desetletja razkriva lepoto, čudeže in ranljivost naravnega sveta," so ob tem zapisali organizatorji. "Dolgoživost natečaja je dokaz življenjskega pomena in naraščajočega spoštovanja do narave," pojasnjuje dr. Doug Gurr, direktor naravoslovnega muzeja. "Z veseljem predstavljamo navdihujoče slike v letošnjem portfelju. To so fotografije, ki ne le spodbujajo nadaljnja prizadevanja za ohranitev divjih živali, ampak spodbujajo ustvarjanje resničnih zagovornikov našega planeta v svetovnem merilu," je dodal. Letošnje tekmovanje je zabeležilo rekordnih 59.228 prijav iz 117 držav in ozemelj. 11. oktobra pa so v muzeju odprli tudi razstavo s 100 nagrajenimi slikami. Roj življenja – Shane Gross, Kanada Shane Gross je s fotografijo množice paglavcev zmagovalec 'Velikega naslova za odrasle 2024'. Fotografijo je sicer prijavil v kategorijo 'Mokrišča: širša slika'. Gross se je več ur potapljal v jezeru, hkrati pa poskrbel za to, da ni dvignil mulja in alg, ki prekrivajo jezersko dno, saj bi tako zmanjšal vidljivost. "Žirijo je očarala mešanica svetlobe, energije in povezanosti med okoljem in paglavci," je pojasnila Kathy Moran, urednica fotografij in predsednica žirije za fotografa leta divjih živali.

"Fotograf nas potopi v epsko selitev drobnih paglavcev, prizor, za katerega si večina od nas nikoli ne bi predstavljala, da obstaja. S tem, ko nas postavi sredi premikanja milijonov, poudarja dejstvo, da lepota in magija obstajata povsod, tudi v najbolj vsakdanjih okoljih," pa je komentiral fotonaravoslovec in sodnik tekmovanja Tony Wu. Življenje pod mrtvim lesom – Alexis Tinker-Tsavalas, Nemčija Alexis Tinker-Tsavalas iz Nemčije je prejel naziv 'Mladi fotograf divjih živali leta 2024' (v kategoriji od 15 do 17 let) za fotografijo, ki prikazuje sluzasto plesen (na desni) in makroskopsko žival, imenovano "springtail" (na levi). Tinker-Tsavalas je uporabil posebno tehniko "focus stacking" in združil 36 slik z različnimi področji fokusa. Žival in plesen je našel pod deblom, sodniki pa so dejali, da je pokazal veliko spretnosti in neverjetno pozornost do podrobnosti, potrpežljivost in vztrajnost.

Miren trenutek – Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod, Šrilanka Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod iz Šrilanke je v objektiv ujel spokojen prizor mladiča opice makake, ki spi v maminem naročju. Na trop makakov je naletel po jutranjem fotografiranju ptic in leopardov. Opice so na drevesu iskale hrano, mladič pa je povsem sproščeno počival.

Na ogled – John E. Marriott, Kanada Za najboljši portret živali je nagrado prejel John E. Marriott. Uokviril je počivajočega risa, za katerim se pred mrzlim vetrom skrivajo odrasli mladiči. Marriott je stopinje živali zasledoval skoraj teden dni in se z lahkim fotoaparatom prebijal skozi zasnežene gozdove. Ko so ga sveže sledi končno pripeljale do skupine, se je držal na razdalji, da jih ne bi motil.

Rokoborba v mokriščih – Karine Aigner, ZDA Zmagovalka v kategoriji 'Vedenje: dvoživke in plazilci' je Karine Aigner. V objektiv je ujela rumeno anakondo, ki se ovija okoli gobca kajmana yacaré. Aignerjeva je vodila turistično skupino, ki je fotografirala močvirskega jelena, ko je v vodi nenadoma opazila nenavadno obliko. S pogledom skozi daljnogled je hitro ugotovila, da gre za spopad dveh plazilcev.

Vaja dela mojstra – Jack Zhi, ZDA Zmagovalec kategorije 'Vedenje: Ptice' je Jack Zhi, ki je predstavil fotografijo mladega sokola, ki svoje lovske veščine vadi na metulju. Zhi je območje, kjer je posnel fotografijo, obiskoval zadnjih osem let in fotografiral tako sokole kot mladiče. Na dan, ko je posnel fotografijo, je bilo dogajanju težko slediti, saj so bile ptice tako hitre.

Večerni obrok – Parham Pourahmad, ZDA Parham Pourahmad, zmagovalec v kategoriji od 11 do 14 let, je v objektiv ujel mladega Cooperjevega jastreba, ki je veverico. Pourahmad je večino poletnih vikendov preživel v parku Ed R. Levin in fotografiral živali. Želel je predstaviti raznolikost divjih živali, ki živijo v živahnem metropolitanskem mestu, in ponazoriti, da bo narava vedno divja in nepredvidljiva.

Svoboden kot ptica – Alberto Roman Gomez, Španija Fotografijo je posnel Alberto Roman Gomez, ki je zmagal v starostni kategoriji 10 let in manj. Ptico klečarico je v objektiv ujel čez okno očetovega avtomobila na robu naravnega parka Sierra de Grazalema v Cadizu v Andaluziji.

Odred za rušenje – Ingo Arndt, Nemčija Zmagovalec kategorije 'Vedenje: Nevretenčarji' je Ingo Arndt, ki je dokumentiral napad gozdnih mravelj na modrega hrošča. Z besedami "poln mravelj" se je opisal, potem ko je le nekaj minut ležal ob njihovem gnezdu. Pojasnil je, da so rdeče lesne mravlje že mrtvega hrošča raztrgale na dovolj majhne koščke, da so ga lahko spravile skozi vhod gnezda.

Meja risa – Igor Metelskij, Rusija Igor Metelskij je v kategoriji 'Živali v njihovem okolju' zmagal s fotografijo risa, ki se "preteguje v zgodnjem večernem soncu, njegovo telo pa odseva valovito divjino". Zaradi oddaljene lokacije in težkih vremenskih razmer je bil dostop do kraja fotografiranja velik izziv. Igor je fotoaparat postavil v bližino stopinj potencialnega plena. Je pa na to sproščeno fotografijo risa čakal več kot šest mesecev.

Upanje za Ninu – Jannico Kelk, Avstralija Jannico Kelk je nagrado v kategoriji 'Vpliv' dobil za fotografijo ninuja. Kuliso malemu vrečarju slikajo grmičevje, trava, rdeči pesek in temna noč. Kelk se je vsako jutro sprehajal po peščenih sipinah rezervata in iskal odtise, ki so morda ostali od prejšnjega večera. Ko je končno naletel na sledi, je v bližino jazbine nastavil kamero.

Pod vodo – Matthew Smith, Velika Britanija/Avstralija Zmagovalec kategorije 'Pod vodo' je Matthew Smith, ki je fotografiral nenavadnega morskega leoparda pod antarktičnim ledom. Smith je pri fotografiranju uporabil posebej izdelan podaljšek, ki ga je zasnoval za sprednji del svojega podvodnega ohišja. To je bilo njegovo prvo srečanje z morskim leopardom. Mladi tjulenj je naredil več bližnjih, radovednih prehodov. "Ko je pogledal naravnost v objektiv, sem vedel, da imam nekaj dobrega," je dejal Smith.

