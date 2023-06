Torbica, vidna le pod mikroskopom, prodana za slabih 59 tisoč evrov

"Obstajajo velike ročne torbice, običajne ročne torbice in majhne ročne torbice, to pa je najmanjša torbica med miniaturnimi torbicami." Modni kos je narejen iz fotopolimerne smole in je bil ustvarjen s tehnologijo 3D-tiskanja. Med procesom nastajanja je bilo ustvarjenih več vzorcev, ki so bili poslani v pregled. Številni so se zaradi svoje majhnosti med transportom izgubili. Da se to ne bi zgodilo novemu lastniku, je podjetje torbici priložilo mikroskop z digitalnim zaslonom.