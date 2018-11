EKSKLUZIVNO: Na odru in v zakulisju kultnega Cirque de Soleila

Kanadski Cirque de Soleil je svetovno znani cirkus akrobatov, katerega predstave si je doslej ogledalo preko 180 milijonov ljudi, v več kot 412 mestih na šestih kontinentih. Njihova predstava Toruk – The First Flight (Prvi let) decembra prihaja v Zagreb, mi pa smo si poleg predstave ogledali tudi zakulisje in se pogovorili z akterji.

Zagotovo velja, da ko se združita dva največja svetovna velikana šovbiznisa, Cirque du Soleilin film Avatar, ki je najbolj dobičkonosen film vseh časov, za katerim stoji kultni vizionar James Cameron, lahko pričakujemo poslastico za vse čute, ki obstajajo. Predstavo Toruk – The First Flight (Prvi let) si je od leta premiere leta 2015 ogledalo več kot milijon in pol ljudi, uprizorili so jo več kot 350-krat v okoli 50 mestih po vsem svetu. Toruk je sicer 37. produkcija t. i. "cirkusa sonca" in je predzgodba (prequel) Cameronovemu Avatarju. Imeli smo se priložnost srečati z nekaterimi ustvarjalci predstave, tudi glavnimi akterji. Ti se povečini strinjajo, da je delo v Cirque de Soleilsanjska služba in da je to hkrati vrhunec njihove kariere.

Toruk – The First Flight (Prvi let) je predzgodba kultnemu Avatarju. FOTO: Miro Majcen

"Dolga leta sem si želel priti v Cirque de Soleil in sem bil noro vesel, ko mi je vendarle uspelo, kar je zagotovo največji dosežek v mojem življenju. Že od sedmega leta sem si to želel. V skupini smo kot velika družina, si pomagamo in se imamo zelo dobro. Za eno glavnih točk sem se moral naučiti voditi zmaja, a sem imel dobrega učitelja, ki me je naučil vsega, kar je potrebno. Zelo sem srečen, da sem tukaj, da sem del te ekipe in predstave," nam je razložil Madžar Viktor Franyo, ki nam je pokazal, da spuščanje zmaja za potrebe predstave ni ravno mačji kašelj. Ko človek poskusi, se namreč lahko iz prve roke prepriča, da je za popolno obvladovanje tudi "malenkosti" kot je vodenje zmaja, najbrž potrebno ure in ure vaj.

FOTO: Miro Majcen

AvstralkaStacey Magiera, ki igra ena glavnih ženskih vlog, razmišlja podobno. "Gimnastiko sem trenirala celo življenje. Ko sem dobila klic, nisem mogla verjeti, bilo je kot uresničenje sanj. Glede Toruka pa drži, da sem vedno hotela biti v potujoči predstavi. Običajno imamo zelo dolge dneve, od učenja tega, da si Na'vi, jezika, gibanja itd. Vadbe se nikoli ne nehajo, za povrhu pa v vse skupaj vključujemo tudi akrobatske točke," nam je zaupala.

Nekaj deset nastopajočih na odru je seveda potrebno naličiti, a najbrž bi bilo preveč zamudno, če bi jih ličila posebna ekipa in so se tako morali akterji ličenja naučiti kar sami. Brez pomislekov lahko potrdim, da so bile že same vaje prava paša za oči, kar nam je ob obisku berlinske dvorane Mercedes Benz Arena jasno nakazalo, da nas čaka pravi vizualni spektakel. "Ja, sami se naličimo, potem pa dobimo klic 30 minut pred začetkom šova, ko je čas, da si nadeneš kostum, lasulje, se raztegneš in ogreješ. Potem pa je čas za oder. Absolutno lahko vidiš občinstvo, od blizu vidiš njihove obraze. Včasih ljudje, ki gledajo predstavo, ne dojamejo, da izvajalci na odru lahko vidijo tvoje reakcije. Zares to čutiš in iz tega vzameš energijo, kar doda svoje k nastopu. Predstava je zelo družinska, otrokom je všeč. Je zelo barvita, ima lutke v naravni velikosti, akrobacije. Vse skupaj občinstvo brez težav potegne v svet Pandore," je še povedala Stacey, ki je malo zatem pokazala, kako izgleda njena točka na vrvi, na kateri izvaja akrobacije nekaj deset metrov nad tlemi.

Akterji se znajo sami naličiti, obleke pa so ukrojene za vsakega posebej in za njihove potrebe v predstavi. FOTO: Miro Majcen

Argentinec Nicolas Maffey, ki nam je pokazal, kako je moral naštudirati premikanje ljudstva Na'vi, ki spominja na plazenje, je priznal, da v tako zahtevni predstavi še ni igral."Drugi dve predstavi, v katerih sem še igral, sta bili precej drugačni. V večini Cirque de Soleil predstavah igraš v enem ali dveh dejanjih, morda pet minut. Pravo nasprotje pa je tukaj, ko si na odru skoraj celotno dveurno predstavo. Zelo sem bil vesel, ko sem izvedel, da igram enega od glavnih likov. Hkrati pa me je bilo strah, ker sem vedel, da je težka predstava, v njej se precej teče, ne gre le za cirkuški aspekt, temveč gre tudi za like, kar je svojevrstni izziv. V tej predstavi imamo rep, dolge kite, veliko kablov pod kostumom, imamo čevlje, rokavice. Igranje samo mi ni težko, je pa treba to narediti v kostumu, na kar se je zelo težko navaditi. Predstava je precej drugačna od filma, a je povezana s filmom. Zgodba je drugačna, ima drugačne like, gre za predzgodbo filmu. Star sem 27 let, upam, da mi bi telo še dolgo služilo, da bom še naprej lahko igral in nastopal, zato v prihodnost gledam optimistično," je svoje izkušnje opisal simpatični Nico.

Toruk je delo trinajstih kreativcev, sicer pa ima Cirque de Soleil okoli tristo zaposlenih ustvarjalcev, krojačev in oblikovalcev, ki se ukvarjajo samo z vizualno podobo. Ena takih je tudi Francozinja Coline Dubois-Gryspeert, vodja garderoberk predstave. Ta nam je potrdila, da se ekipa vsak dan posebej sooča z novimi izzivi, ves čas pa dobesedno izumljajo nove trike in prilagoditve, da akrobatom olajšajo delo na odru.

Vratolomne akrobacije jemljejo dih. Le komu bolj - gledalcem ali akterjem? FOTO: Miro Majcen

"Najtežje je bilo, sploh s področja ličenja, kako prilagoditi Na'vija, ki je bitje z drugega planeta, človeku. To je bilo zelo zanimivo, ker mora umetnik vsak dan svoje poteze spremeniti in ustvariti iluzijo, da je to bitje. To je torej zelo velik izziv, vsakodnevni izziv. Bil je dolg proces. Sprva, pri ustvarjanju, je bil rep narejen drugače. Prilagajali smo ga tekom vaj. Sami igralci pa so nam povedali, kaj deluje ali ne. Tudi lomili so se precej, zato smo morali ugotoviti, kako jih predrugačiti. Zato smo spremenili način, kako jih izdelujemo. Šli smo skozi različne stopnje procesa. Še vedno izboljšujemo tehnike, da jih naredimo tako, da zdržijo kar najdlje, kot je možno. Za igralce smo iznašli posebne prosojne silikonske površine na oblekah, ki se seveda ne vidijo, akrobatom pa pomagajo, da se ta obleka bolje oprime lesa ali vrvi. Obleka jim tako pomaga, da izvedejo točke na popolnoma varen način," nam je povedala simpatična blondinka, ki se očitno spozna na svoje delo.

Poseben del predstave so zagotovo tudi fantastične pošasti, kot si jih je zamislil vizionarski Cameron, za kar skrbi skupina lutkarjev, ki so odgovorni za to, da oživijo in postanjejo ključni del predstave. Pred našimi očmi so se tako sprehodili velikanski ptiči, nekakšna mešanica med pelikani in flamingi, fantazijski sloni, mutantski želvak in posebej zlovešči volkovi s šestimi nogami, ki jim iz flourescentnih oči ne zeva nič spodbudnega. Impresiven je tudi neverjetni "dream catcher", visok trinajst metrov, posebna zgodba pa je veličastni zmaj Toruk, ki pokriva 20 kvadratnih metrov z 12-metrskim razponom kril vred.

Zračne akrobacije kot se šika. FOTO: Miro Majcen

"Sprva sem se ob izumljanju glasov ves čas davil in kašljal, nato sem se navadil in so zadeve stekle. Učil sem se sproti. V neki predstavi smo oponašali konje, najbolj avtentičen zvok konja pa sem videl v oddaji Filipini imajo talent, ko je nekdo nastopil s točko imitiranja. Tako sem počasi tudi sam osvojil to tehniko. Kot lutkarji se ves čas učimo, a se hkrati trudimo, da delujemo po trenutno najboljših močeh. Živali imajo svoje osebnosti, saj vemo, da so ptiči neumni, volkovi strašljivi, damo jim svoja imena. Da dobijo kreativno osebnost. Skrbimo zanje, ustvarimo hrbtenico za vsak lik. Da jih razlikujemo. Seveda ptiči niso kot volkovi, a oboje igramo v isti predstavi. Na koncu pa pride zmaj Toruk, ki ga upravlja šest ljudi hkrati," nam je povedal energični ameriški lutkar Patrick Osteen.

Pogled v zakulisje praktično najboljše akrobatsko-cirkuške skupine na svetu, je v bistvu že praznik sam po sebi in zagotovo nekaj, kar človek ne more videti vsak dan. Vse in vsakdo ima svoje mesto in vse deluje do popolnosti. Ko je čas za predstavo, se namreč vsi podredijo temu, da ljudi popeljejo v fantastični svet fantazijskega sveta Pandora, kot si ga je zamislil Cameron. Drži tudi, da je ni nujno, da ste oboževalec filma, da bi uživali v tej veličastni dveurni predstavi, ki je razdeljena na dva dela z vmesnim premorom. Najbrž pa pomaga, če imate določeno filmsko podlago, da veste, v kaj se spuščate. Po drugi strani je tudi res, da ni veliko ljudi, ki ne bi videli Avatarja, ki je navdušil staro in mlado. Če ste tako pripravljeni, da se prepusite domišljiji, imate radi vrhunske akrobatske predstave z dih jemajočo vizualno podobo, kjer vladajo plemena Na'vijev, potem imate dobro priložnost, saj bo Cirque de Soleils predstavo Toruk gostoval v zagrebški Areni med 7. in 9. decembrom.