V skupini na Facebooku, ki združuje Hrvate, ki so se izselili v Nemčijo, je eden izmed uporabnikov objavil posnetek, na katerem starejši traktor po tirih vleče potniški vlak, piše Index.hr. Avtor posnetka Danijel Hadrović je ob tem zapisal: "Hrvaške železnice. 21. stoletje ali morda 19. stoletje?"

Pod njegovo objavo so se vsuli šaljivi komentarji. "Hitri vlak, samo še krenil ni", "Pomoč pri zagonu", "Dobro smo se rešili s prihodom v Nemčijo", "Narejeno na Hrvaškem. In tudi dela dobro", "Če vidijo to Japonci", "To je 22. stoletje",so pisali komentatorji.

Našli so se pa tudi takšni, ki se jim to ni zdelo nič nenavadnega. "Kaj takega lahko vidite tudi tam, kjer vi živite. To je najbolj običajna vleka do servisa. Okvara je okvara, v Nemčiji in na Balkanu,"je zapisal eden izmed uporabnikov.

Nekdo drug je opozoril, da proga do delavnice, kjer redno servisirajo tudi hrvaške nizkopodne vlake, ni elektrificirana, zato vlake iz delavnice povlečejo s pomočjo traktora, nato pa pot nadaljujejo z lastnim pogonom.