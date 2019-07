Trgovina z oblekami stranke užalila s podarjenimi beljakovinskimi tablicami

Podjetje Forever 21 je naletelo na številne kritike, saj so svojim strankam ob spletnem naročilu oblek v paketu poslali še beljakovinske ploščice. Po številnih nestrinjanjih s tem dejanjem so se že opravičili. "Naredili smo napako in se iskreno opravičujemo, če so katero od strank s tem užalili, to nikakor ni bil naš namen," so za tuje medije povedali predstavniki podjetja.

Uporabniki Twitterja so na svojih profilih delili fotografije, na katerih so vidne beljakovinske ploščice, ki so jih prejeli poleg svojega spletnega naročila. Kar nekaj uporabnikov je naročilo obleke iz kolekcije za močnejše postave oziroma 'plus-size' in so bili zato še bolj prizadeti.

MissGG je zapisala:"Shujšala sem iz številke 24 na 18, še vedno sem močnejše postave, zato sem naročila kavbojke iz spletne trgovine Forever 21. Odprla sem paket in zagledala beljakovinsko ploščico. Forever 21, kaj mi želite sporočiti, da sem debela in naj shujšam? Ali jih dajete tudi dekletom, ki niso močnejše postave?"