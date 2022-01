Družini iz Nemčije se je tik pred božičnim večerom zgodil pravi božični čudež. Tri leta in pol po izginotju je na njihova vrata pozvonil rešitelj živali in jim sporočil, da je njihova mačka Bonnie na varnem v zavetišču. Kako so jo našli in kako se Bonnie po letih, preživetih na ulicah, počuti, ko je spet doma?