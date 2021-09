Tri noči v hiši iz filma Krik za samo štiri evre – bi si upali?

V času noči čarovnic bodo med 27. in 31. oktobrom odprli vrata hiše, v kateri bodo oboževalci grozljivk lahko podoživeli občutke, ki so jih imeli ob gledanju Cravnovega filma Krik . V njej bodo pripravljene nekatere od poslastic, ki poženejo adrenalin po žilah. Telefonska linija, na kateri bo dosegljiv tudi Ghostface, maskiran lik iz filma, ter uvodni pozdrav igralca Davida Arquetta , ki je prevzel vlogo namestnika Deweyja, sta samo dve izmed njih.

Vila, ki je vredna 2,4 milijona evrov, se ne nahaja v fiktivnem mestu Woodsboro, temveč na koncu daljše ulice v kraju Tomales v Kaliforniji. Ko se ji potencialni gostje približajo, jih na osrednjem oknu preseneti Ghostface s svojo podobo, ki poskrbi za mračnjaško vzdušje. To so namestili ob 25. obletnici legendarnega filma.

V hiši se nahajajo štiri spalnice, štiri kopalnice, knjižnica ter trije kamini. Ponudnik storitev najema Airbnb obljublja, da je v hiši moč opaziti tudi nekaj poškodb, ki so nastale med snemanjem. Na vratih so vidne posledice, ki so nastale med prizorom z nožem, v hiši pa se še vedno nahaja slavna garaža za tri avtomobile, v kateri je bil ubit lik Tatum Riley (upodobila jo je igralka Rose McGowan).