Tridnevni turistični izlet v vesolje

Še malo in pisala se bo zgodovina. Pravzaprav jo bodo spisali štirje posamezniki, ki bodo kot prvi turisti poleteli v vesolje povsem sami, brez profesionalnih astronavtov na krovu. V Zemljino orbito bodo na raketi podjetja Space X slovitega Elona Muska poleteli predvidoma jutri, če bo vreme to dopuščalo. Kdo je zakupil vesoljski polet, kako so bili izbrani preostali člani posadke in kaj vse bodo počeli na tridnevnem vesoljskem izletu?