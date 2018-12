Gorenjski biseri na posnetkih iz vesolja

Evropska vesoljska agencija (ESA) vsak teden objavi posnetek, v katerem predstavi košček zemeljskega površja, ki so ga v svoj objektiv ujeli sateliti. Tokrat je ta ’čast’ pripadla Sloveniji oziroma natančneje Gorenjski. Na posnetku najprej predstavijo našo najvišjo goro Triglav, njena soseda Bohinjsko in Blejsko jezero, pa tudi prestolnico Ljubljano. Prav tu se pohvalijo, da je bila leta 2016 razglašena za Zeleno prestolnico Evrope, saj so mestne oblasti sprejele številne ukrepe, da bi zmanjšale promet v mestu in povečale uporabo javnega prevoza. Prav tako so v Ljubljani namenili posebno pozornost ohranjanju in širjenju zelenih površin.